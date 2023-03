Lula será reavaliado por médicos para definir se mantém viagem à China

O cardiologista paulistano Roberto Kalil Filho desembarcou em Brasília nesta manhã para atender o presidente.





As reuniões da agenda oficial de Lula desta sexta-feira também foram inicialmente canceladas. Lula permanece em repouso no Palácio da Alvorada.

Reunião adiada

Em meio ao imbróglio das medidas provisórias entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que tem travado o Congresso Nacional, nesta manhã, o presidente havia convocado uma reunião com o conselho político. O encontro estava marcado para as 10h30. Segundo interlocutores, a reunião poderá ocorrer à tarde, com participação de Lula por videoconferência. Ainda não há confirmação.

Na segunda-feira (27), a previsão é de que o presidente discurse no Fórum China-Brasil de Desenvolvimento Sustentável. A principal agenda, porém, ocorrerá na terça (28), em Pequim, quando Lula terá reuniões com o presidente da China, Xi Jinping.