Pneumonia obriga Lula a adiar viagem à China

A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China que estava marcada para esta sexta-feira (24/3) precisou ser adiada.De acordo com a assessoria de Lula, o presidente está com uma "leve pneumonia" e por isso decidiu mudar a data da viagem.

