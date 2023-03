Presidente do PT comemora punição a militares que comemorarem o golpe de 64

Medida não veio de orientação do Ministério da Defesa (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, foi às redes sociais comemorar a informação de que militares da ativa que celebrarem o aniversário do golpe podem ser punidos. A deputada afirmou que é um sinal de "novos tempos".

Em sinal de novos tempos, Exército avisa que vai punir quem comemorar golpe de 64. Ignorar a data entre os militares da ativa é 1o passo pra que daqui a alguns anos não tenhamos que assistir o Clube Militar, onde estão os da reserva, fazendo almoço pró-golpe. #DitaduraNuncaMais %u2014 Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 31, 2023

"Ignorar a data entre os militares da ativa é 1o passo pra que daqui a alguns anos não tenhamos que assistir o Clube Militar, onde estão os da reserva, fazendo almoço pró-golpe. #DitaduraNuncaMais", disse Gleisi em sua conta oficial no Twitter.

A notícia da possível punição foi compartilhada pelo comandante do Exército, o general Tomás Paiva , a interlocutores, nesta sexta-feira (31/3). A preocupação era com movimentos previstos entre reservistas no Rio de Janeiro.

O evento recebeu o nome de "Movimento Demorático de 1964", com ingressso a R$ 90 e restrito a sócios e convidados. A iniciativa do general Tomás não decorreu de orientação direta do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

Semana do Nunca Mais

Entre os dias 24 de março e 2 de abril, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), por meio da Assessoria Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade, realiza uma série de iniciativas que pretendem retomar agendas institucionais pela "preservação da memória, da verdade, da luta pela democracia e justiça social".



O período foi denominado de "Semana do Nunca Mais - Memória Restaurada, Democracia Viva". Entre os atos esteve a primeira sessão da Comissão de Anistia, nessa quinta-feira (30/3). Na ocasião a cmissão reverteu pedidos de indenização negados pelo Governo Bolsonaro.