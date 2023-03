Deputado compara violão dado por Chris Martin a Lula com joias de Bolsonaro

O deputado federal Coronel Meira (PL-PE) comparou o violão dado de presente pelo vocalista da banda Coldplay, Chris Martin, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o conjunto de joias sauditas avaliadas em R$ 16 milhões enviadas para a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro.

Meira havia sido questionado por uma jornalista sobre o que se poderia esperar do depoimento que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) irá prestar à Polícia Federal (PF), na próxima quarta-feira (5/3), no inquérito que investiga a entrada ilegal de joias trazidas da Arábia Saudita.

"Tenho certeza que com muito mais o Lula ficou (presentes). Eu, inclusive, entrei com um pedido esta semana na PGR (Procuradoria Geral da República) sobre o violão que Lula ganhou da banda. Onde é que está? E os containers de Lula?", indagou o deputado, que ainda afirmou que os caso das joias será esclarecido.

Coronel Meira estava acompanhado do ex-ministro do turismo Gilson Machado Neto (PL), que destacou que Bolsonaro não voltou para prestar contas à PF. "Ele comprou a passagem bem antes de ser notificado e tudo que ele recebeu foi notificado para a Presidência da República na época", disse.

Violão

Lula ganhou o violão de presente do vocalista Chris Martin, em encontro no dia 23 de março, com participação da primeira-dama Janja. De acordo com o presidente, os temas meio ambiente e proteção da Amazônia foram debatidos durante a reunião.