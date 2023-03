Ministro de Lula sobre recepção de Bolsonaro: 'Flopou'

O ministro Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a recepção do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "flopou". Na ocasião, Padilha dizia à imprensa que aqueles que querem criar um clima de "conflito", assim como no governo antecessor, não vão conseguir.









O ministro disse que Jair Bolsonaro fez "uma semana de mobilização" para retornar ao país, e mesmo assim "flopou". Ele ainda chamou Bolsonaro de "líder de pé de barro".





"Quem quiser criar um ambiente de conflito que existia no país no governo anterior, vai se dar mal. Não vai ter sucesso, vai flopar. Como flopou a recepção no aeroporto do ex-presidente que voltou ao país depois de ter fugido do país. Flopou, flopou", disse Padilha à imprensa.

Retorno de Jair Bolsonaro

Alexandre Padilha disse que a recepção de Bolsonaro "flopou" (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil ) Jair Bolsonaro pousou em Brasília às 6h38 , no Aeroporto Internacional de Brasília. Uma equipe de agentes da Polícia Federal (PF) acompanhou o ex-presidente, pouco depois do pouso. Trata-se de um procedimento padrão para ex-presidentes, que não saem diretamente pelo saguão do aeroporto.