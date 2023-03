Passageiro de voo de Bolsonaro faz o 'L' em frente a bolsonaristas

Um passageiro que desembarcou do mesmo voo que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) provocou os apoiadores que estavam no saguão do Aeroporto de Brasília. Eles aguardavam a chegada do ex-chefe do Executivo na manhã desta quinta-feira (30/3), quando um homem de máscara passou pelo local fazendo um ‘L’ com a mão, gesto associado ao presidente Lula (PT).





O homem disse que sabia que Bolsonaro estaria no avião, mesmo antes do embarque por já conhecer os horários dos voos (foto: Reprodução / Twitter)

Identificado como André Bortoni, o homem recebeu vaias e xingamentos, como “você gosta de ladrão” ou “vai apoiar bandido”. Bolsonaristas também pediam para que ele fosse para a Venezuela, no que o autônomo retrucou: “Eu estava na Disney, otário”.



Em entrevista ao UOL, o passageiro contou que não sentiu medo, mas que o momento foi constrangedor. “Eu não tenho medo desse pessoal, não. Foi-se o tempo, né? Agora acabou. Agora é seguir adiante. O tempo de ter medo é quando eles estavam no poder, porque eles podiam fazer alguma coisa", disse.

O homem ainda contou que o voo foi tranquilo e sem anúncio da presença de Bolsonaro. Bertoni também disse que as manifestações de apoio ao ex-presidente foram feitas somente no momento em que ele entrou no avião.



Retorno do ex-presidente





Jair Bolsonaro pousou em Brasília às 6h38 , no Aeroporto Internacional de Brasília. Uma equipe de agentes da Polícia Federal (PF) acompanhou o ex-presidente, pouco depois do pouso. Trata-se de um procedimento padrão para ex-presidentes, que não saem diretamente pelo saguão do aeroporto.