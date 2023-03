Ministro Ricardo Lewandowski vai antecipar sua aposentadoria no STF

Lewandowski completa 75 ano em maio, quando deve se aposentar (foto: Carlos Moura/STF/SCO) O Globo. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), pretende antecipar a aposentadoria. Lewandowski completa 75 anos em maio, quando precisa deixar a Corte Suprema. Contudo, o magistrado pensa em aposentar na última semana de abril. As informações são da coluna de Bela Megale, do jornal





De acordo com interlocutores, Lewandowski ainda aguarda uma oportunidade de conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a vaga dele no STF, onde está desde 2006, quando foi indicado pelo presidente Lula.









Neto foi secretário-geral da Corte e tem mais de uma década de experiência no Supremo Tribunal Federal. Apesar da indicação do ministro, atualmente tem crescido a pressão para que Lula indique uma mulher negra para o cargo.





Isto porque, na história do STF, apenas três mulheres fizeram parte da Corte: Ellen Gracie, Cármen Lúcia e Rosa Weber. Todas brancas.

Leia: Deputados de esquerda pedem a Lula a indicação de advogada mineira ao STF

BandNews que. se indicasse o Apesar disso, Lula disse em uma entrevista àque. se indicasse o Cristiano Zanin, "todo mundo compreenderia que ele merece" . Zanin foi advogado de Lula na época em que o presidente se defendia dos processos da operação Lava-Jato.





Em 2021, Zanin foi responsável por entrar com um pedido de habeas corpus no STF que levou à anulação das acusações contra Lula - o que tornou viável a candidatura à presidência do petista em 2022.





Já o vice-presidente Geraldo Alckmin acredita que a indicação de uma mulher negra ao STF é algo bom.





"Se pudermos ampliar a presença de mulheres é positivo. E também a presença negra. Somos um país de miscigenação de origem africana", disse Alckmin durante evento da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.

Outra aposentadoria ainda este ano

Vale lembrar que a ministra Rosa Weber, presidente do STF, também se aposenta neste ano. Ela integra o STF desde 2011, quando foi indicada pela ex-presidente Dilma Rousseff.





A aposentadoria da magistrada está marcada para outubro. Com isso, o presidente Lula indicará duas pessoas ao STF neste ano.

Como é a indicação de um ministro?

Após a indicação para ocupar o cargo de ministro do STF, o nome cotado precisa ser aprovado em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e depois no Plenário do Senado.





Para ocupar o cargo, a indicação precisa ser aprovada por, no mínimo, 41 senadores — maioria simples da Casa.

A última sabatina para um ministro do STF ocorreu em 2021, quando André Mendonça foi indicado. O processo durou 8h. A de Edson Fachin, em 2015, chegou a durar mais de 12h.