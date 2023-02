Bella Gonçalves diz que Nikolas Ferreira defende 'bolsoterrorismo golpista'

Bella Gonçalves chama Nikolas Ferreira de 'traste' (foto: Leandro Couri/Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL) criticou a declaração do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) na Câmara dos Deputados sobre a visita à Penitenciária da Colmeia, em Brasília. Ele defendeu as mulheres que estão detidas e apontou que não fala isso somente porque “é do nosso lado”. A parlamentar o chamou de “traste” e ressaltou que o lado dele é do “bolsoterrorismo golpista”.









Em seguida, a deputada Sâmia Bonfim (PSOL-SP) respondeu a fala do colega e apontou que é estranho ele se preocupar com esta situação somente para defender ‘invasores golpistas’.

“Eu acho fundamental debater a situação do sistema carcerário do Brasil. De fato, muitos dos que estão ali dentro passam por seríssimas violações dos direitos humanos. Mas me estranha muito que os deputados da extrema direita só se preocupam com esta situação quando se trata de invasores golpistas que participaram, no dia 8 de janeiro, de uma das cenas mais lamentáveis da história do nosso país. Como o deputado mesmo disse: ‘Do nosso lado’”, disse ela.





Nas redes sociais, Bella Gonçalves elogiou a colega de partido e criticou Nikolas. “O lado desse traste é o 'bolsoterrorismo golpista' que agora conhecemos bem. Excelente resposta da minha companheira de @psol50, @samiabomfim”, escreveu.





Visita à Penitenciária

Nikolas e Cleitinho colheram depoimentos de mulheres bolsonaristas supostamente inocentes em relação aos atos do dia 8 de janeiro, que vandalizaram os prédios da Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal.





Os parlamentares afirmaram que estão recebendo denúncias de mulheres inocentes que estão presas na Colmeia. “A gente tem recebido diversas denúncias, pessoas indo ao nosso gabinete, dizendo a respeito das pessoas que estão aqui detidas por conta dos atos do dia 8. (...) A gente está aqui para poder ver se não teve nenhum tipo de ilegalidade no processo, se não teve nenhum tipo de tratorada na hora de fazer com que as pessoas fiquem detidas”, disse Nikolas.