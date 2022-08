Deputada federal Sâmia Bomfim recebe ameaças

Deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL) se solidariza com Duda Salabert e Manuela D'ávila, que sofreram ameaças semelhantes (foto: Alan Rones/Câmara dos Deputados)



A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) compartilhou nas redes sociais ameaças que recebeu via e-mail. Em uma mensagem, um usuário diz: "vamos te estuprar e te matar". Ela informou ter aberto um Boletim de Ocorrência (BO) e decidiu divulgar o conteúdo pela perversidade do assunto.Recentemente, a vereadora de Belo Horizonte Duda Salabert (PDT) também recebeu ameaças









Conforme a parlamentar informou, a mensagem foi enviada na última semana. “Quinta-feira passada recebi um email de uma pessoa ameaçando me estuprar e matar na frente do meu filho de 1 ano. Na mensagem, o autor também mencionava que eu não estaria na Câmara dos Deputados ano que vem e terminava fazendo uma alusão nazista”, disse.





“Conversei com minha equipe e decidi fazer um boletim de ocorrência no dia seguinte. Cheguei a pensar em não divulgar. Mas refleti que, mesmo não sendo a primeira ameaça, foi a mais grave e perversa. Muito semelhante às que foram dirigidas à @ManuelaDavila e @DudaSalabert ”, acrescentou.

Além disso, ela contou que está bem e não se rebaixará para esses ataques. “Estou bem, tranquila e convicta de que o autor desse ataque deseja me ver paralisada e rendida. Não darei jamais esse prazer nem a ele nem a todos aqueles que me atacam diariamente. Me apoio na imensa maioria de pessoas que tenho a responsabilidade de representar na política”, afirmou.





Ela continuou: “A violência de gênero não pode ser naturalizada. Essa agressão fascista contra as mulheres na política precisa parar. É fundamental responsabilizar os autores de cada um desses ataques. Mas, ao mesmo tempo, é preciso derrotar quem os estimulam”.

Sâmia concluiu: “Desde já, agradeço por todo apoio. Seguirei firme, não abaixarei a cabeça e convido todas as mulheres a se levantarem contra o machismo estrutural que busca nos impedir de avançar. Estejam certos: não recuaremos um milímetro sequer.”