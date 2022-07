Deputada Andréia de Jesus recebe carta com ameaça racista e símbolo nazista

Andréia de Jesus (foto) sofreu novas ameaças nesta semana (foto: Guilherme Dardanhan/ALMG)

Carta de cunho racista enviada à petista Andréia de Jesus tem elementos que remetem ao nazismo (foto: Equipe Andréia de Jesus/Reprodução)

Parlamentar circula com escolta

A deputada estadual mineira Andréia de Jesus (PT) recebeu uma carta com ofensas racistas e símbolos nazistas. A parlamentar vai fazer um boletim de ocorrência nesta sexta-feira (8/7). O material, anônimo, chegou ontem ao gabinete dela na Assembleia Legislativa, em meio a outras correspondências.O envelope entregue contém uma foto de um macaco, recortada de um jornal, e frases racistas escritas à caneta, como "macaca de Neves", em referência a Ribeirão das Neves, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte e cidade natal de Andréia.A suástica, símbolo nazista, também foi desenhada sobre o retrato do animal, bem como uma caveira. A correspondência contém, ainda, outros ataques como as frases "defensora de bandido" e "amiga de vagabundo", além dos xingamentos "lixo" e "bosta"."Sou uma mulher preta, vim de baixo e cheguei em um espaço de poder, isso incomoda, Mas a questão é que essas pessoas me atacam de forma criminosa. Vivemos em uma sociedade racista que usa deste racismo para me atacar", disse a deputada.Além de acionar a Polícia Legislativa, responsável por incidentes relacionados à Assembleia, Andréia convocou uma coletiva para esta tarde a fim de tratar do tema.Andréia de Jesus é a presidente da Comissão de Direitos Humanos. Desde novembro passado, ela anda acompanhada de escolta policial. A vigilância foi iniciada após ameaças sofridas de morte pela deputada No fim de 2021, Andréia passou a ser atacada após defender a apuração das circunstâncias de uma ação policial que gerou a morte de 26 pessoas em Varginha, no Sul mineiro.À época, a petista recebeu xingamentos e foi comparada a Marielle Franco (Psol), ex-vereadora do Rio de Janeiro, morta em uma emboscada em 2018. Trinta e cinco perfis fizeram algum tipo de comentário considerado ameaçador.Em março deste ano, Andréia recebeu nova ameaça, mas por e-mail. O texto, característico de grupos supremacistas brancos e masculinistas , foi enviado às autoridades policiais para investigação.Advogada popular, Andréia de Jesus está no primeiro mandato como parlamentar estadual. Ela foi eleita com 17.689, pelo Psol. No fim de março, ela se mudou para o PT , partido pelo qual tentará a reeleição.