Assembleia de Minas: Andréia de Jesus sai do PSOL e vai para o PT

Andréia de Jesus é a nova deputada do PT mineiro (foto: Daniel Protzner/ALMG)

Trocas se intensificam na reta final da janela

Deputada estadual em Minas Gerais, Andréia de Jesus deixou o PSOL e se filiou ao PT. Ela assinou a ficha de ingresso aos quadros petistas nesta sexta-feira (1º/4). Na Assembleia Legislativa, a parlamentar preside a Comissão de Direitos Humanos."A verdade que tenho vivido se soma à coragem de dizer que busco tesão para aquilo que faço. Busco representatividade nos grupos, nos coletivos. Quero olhar ao meu redor e ver minhas semelhantes. Sim, no PT estão inúmeras delas que pavimentaram minha trajetória", disse, ao anunciar a transferência.Com a mudança, o PT passa a ter 10 deputados estaduais. O PSOL, por sua vez, fica sem representação no Parlamento mineiro.Andréia tem convivido com ameaças constantes. Na semana passada, recebeu uma ameaça de morte por e-mail . O texto, que continha ofensas racistas e misóginas, também comparava Andreia à vereadora Marielle Franco, cuja morte completou quatro anos na semana passada.Após sofrer coações por ter defendido a apuração das circunstâncias de uma operação policial que deixou 26 mortos em Varginha, no Sul de Minas, em outubro último, a deputada passou a andar escoltada.Em meados do mês passado, porém, a proteção acabou retirada. Depois de protestos, a Polícia Militar retomou a escolta.

A janela partidária, prazo para que os políticos troquem de legenda sem prejuízo de perder o mandato, se encerra hoje. Na Asssembleia, as mudanças têm se intensificado. O líder de Romeu Zema (Novo) no Parlamento, Gustavo Valadares, por exemplo, trocou o PSDB pelo PMN.