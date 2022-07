Quem é Ivan 'Papo Reto'; bolsonarista de BH preso por ameaças a Lula e STF

Ivan tem 46 anos e nas redes sociais se apresenta como personal trainer, coach e terapeuta (foto: Redes Sociais/Reprodução) A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta sexta-feira (22/7), em Belo Horizonte, Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, depois que ele ameaçou a vida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aliados políticos do candidato do PT e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mas, afinal, quem é o bolsonarista, que teve o mandato de prisão assinado pelo ministro Alexandre de Moraes?





Ivan, de 46 anos, se apresenta nas redes sociais como personal trainer, coach e terapeuta. Ele também é dono de um centro de tratamento de dependentes químicos em BH.





O “terapeuta”, conhecido como 'Ivan Papo Reto', tem um canal do YouTube, com 7,5 mil inscritos, onde diariamente posta vídeos contra pautas da esquerda, ameaçando a vida de Lula, aliados políticos do petista e ministros do STF.





Em seu perfil no YouTube, ele também fala sobre drogas. De acordo com a descrição da conta, o canal é dedicado a “falar sobre dependência química, álcool e drogas de forma objetiva e descomplicada”.









"Problemas com drogas? Eu posso te ajudar! Canal destinado a falar sobre dependência química, álcool e drogas de forma objetiva e descomplicada. Este espaço visa informar sobre o problema e apresentar soluções e tratamentos para aqueles que têm ou pensam que têm problemas com drogas. Com a gente o papo é reto!", diz a descrição.





Ivan foi candidato a vereador em 2020 em Belo Horizonte pelo PSL (hoje União Brasil), mas teve apenas 189 votos.