PSOL: Bella Gonçalves terá ajuda de marqueteiro de Boulos em corrida à ALMG

A vereadora Bella Gonçalves mudou os planos para o futuro e, agora, tentará ser deputada estadual (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press -23/11/20)

Chapa própria ao governo na mira

O PSOL de Minas Gerais prepara o lançamento da pré-candidatura de Bella Gonçalves a deputada estadual. A vereadora de Belo Horizonte tem conversado com Gabriel Gallindo, o Gallo, marqueteiro de Guilherme Boulos, para traçar as estratégias eleitorais. O profissional está na capital mineira nesta quarta-feira (27/4) a fim de tratar, justamente, do assunto.Segundo apurou o, a legenda vê com otimismo as possibilidades de Bella na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa. Por isso, Gallo ficará em BH por três dias para dar auxílio à pré-campanha dela.A vereadora era cotada para lançar pré-candidatura a deputada federal. A saída da parlamentar estadual Andréia de Jesus do PSOL para o PT , porém, abriu vácuo na disputa local.Gallo, o marqueteiro de Boulos, se destacou pelo tom descontraído adotado na campanha do pessolista na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2020. A vice-candidata foi a deputada federal Luiza Erundina, também do PSOL, e ex-prefeita paulistana."[Será] uma candidatura articulada com diversos atores sociais, movimentos e territórios de luta. Gallo e sua equipe vêm para somar a esse projeto toda a experiência das campanhas do Boulos e da Erundina em São Paulo", disse Bella, à reportagem.Iza Lourença, colega de Bella na Câmara Municipal de BH, almeja vaga na Câmara dos Deputados. Áurea Carolina, parlamentar do PSOL mineiro com mandato no Congresso Nacional, não vai tentar a reeleição



Embora não descarte apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no plano nacional e caminhe para formar uma federação partidária com a Rede Sustentabilidade, o PSOL escolheu a professora Lorene Figueiredo como pré-candidata ao governo mineiro. Ela dá expediente na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e já concorreu à prefeitura da cidade da Zona da Mata.