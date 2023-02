PSOL pede cassação do mandato de Damares por conduta com Yanomamis

Damares foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo Bolsonaro (foto: Reprodução/Pierre Albouy/Nações Unidas)

A bancada do Psol (Partido Socialismo e Liberdade) no Congresso Nacional protocolou, nesta quinta-feira (9/2), um pedido de cassação do mandato da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) no Conselho de Ética do Senado.