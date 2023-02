Yanomamis: senadores aprovam instalação de comissão para acompanhar caso

Senadores devem visitar terra indígena nesta quinta (9) (foto: Jonas Pereira/Agência Senado) Os senadores aprovaram, nesta quarta-feira (8/2), um pedido de instalação de comissão temporária externa para acompanhar "in loco" a situação dos ianomâmis e a saída dos garimpeiros da Terra Indígena.

A expectativa é que os parlamentares cheguem ao local nesta quinta-feira (9/2). O grupo será composto por parlamentares de Roraima. O requerimento foi protocolado pelo senador Dr. Hiran (PP-RR).

"É urgente, para evitarmos uma chacina naquela região, que é muito rica, mas cujo povo vive muito pobre lá neste momento."





O objetivo é dar apoio às famílias residentes do local, mas que estão sendo impactadas pelo fechamento do espaço aéreo.



Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recebeu o governador de Roraima, Antonio Denarium (Progressistas), e os senadores Mecias de Jesus (Republicanos-RR) e Dr. Hiran para discutir estratégias para agir na crise humanitária. Pelo menos 570 crianças do povo ianômami foram mortas pela contaminação de mercúrio, desnutrição, fome e falta de acesso a medicamentos provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o Ministério da Saúde.