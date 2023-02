Ronnie Lessa, acusado pela morte de Marielle Franco, é expulso da PM

Ronnie Lessa foi preso acusado pela morte de Marielle Franco (foto: Reprodução/Globo)



A informação foi publicada no boletim interno da corporação de quarta-feira (8/2). Segundo a decisão, a conduta do agora ex-policial foi "execrável" e a decisão teria sido tomada "a bem da disciplina" da corporação. O sargento reformado Ronnie Lessa, preso em março de 2019 acusado de assassinato da vereadora Marielle Franco (PSol), foi expulso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).A informação foi publicada no boletim interno da corporação de quarta-feira (8/2). Segundo a decisão, a conduta do agora ex-policial foi "execrável" e a decisão teria sido tomada "a bem da disciplina" da corporação.









Acusação

De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Lessa e outros acusados despejaram armas no mar da praia da Barra da Tijuca, quase um ano após a morte da vereadora e do motorista.

A Justiça afirma ser possível que, entre as armas jogadas, estivesse a submetralhadora usada nas mortes. Segundo a investigação, os artefatos foram retirados de um apartamento do ex-sargento na Taquara, na Zona Oeste do Rio, dias antes da sua prisão. As armas nunca foram encontradas.









Relembre o crime

Os três estavam dentro de um carro quando foram cercados por um outro veículo que atirou várias vezes contra eles. Marielle foi atingida por quatro tiros, três na cabeça e um no pescoço.





A vereadora tinha participado de um evento na Casa das Pretas, na Lapa, pouco antes do crime. As imagens de câmaras de segurança mostram quando ela entra no carro e é seguida por um outro veículo.





*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro