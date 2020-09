Operação mira ex-vereador do Rio e Ronnie Lessa, acusado de matar Marielle Franco

Ex-vereador Cristiano Girão e o policial reformado Ronnie Lessa (foto: Reprodução/Facebook Divulgação/PCERJ)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu cincos mandados de busca e apreensão em endereços do ex-vereador carioca Cristiano Girão e do policial reformado Ronnie Lessa - condenado pela morte de Marielle Franco e de Anderson Gomes, em 2018. Os dois são suspeitos de envolvimento na morte de um casal em 2014. As informações são da TV Globo.









A motivação do crime seria a disputa de territórios da mílicia no Bairro Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. O casal foi morto quando estava dentro de um carro, quando foi abordado por três homens que estavam em um outro veículo e foram baleados com mais de 40 tiros. Chama a atenção a semelhança da dinâmica do crime com o assasinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, o qual Lessa é apontado como principal suspeito.





O ex-vereador Cristiano Girão perdeu o mandato quando foi condenado a 14 anos de prisão por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, enquanto chefiava uma mílicia justamente no Bairro Gardênia Azul. Um relatório da Polícia Federal, obtido pelo telejornal SBT Brasil e exibido na edição de 17 de agosto de 2020, aponta Girão como um dos investigados como mandante do assassinato de Marielle Franco.