Carlos questiona preço da gasolina com notícia do governo Bolsonaro

Ao tentar questionar o valor da gasolina no governo Lula (PT), o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) acabou atingindo a gestão do próprio pai.

Carlos Bolsonaro compartilhou notícia fora do contexto

O 'filho 02' do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para compartilhar uma notícia que dizia que o valor do combustível chegou a R$ 10 por litro em dois estados. Entretanto, a reportagem foi publicada pelo portal IG em março de 2022