Soraya Thronicke insiste em CPI para investigar ataque golpista

Senadora disse que já conseguiu 37 assinaturas para abertura da CPI (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado) Durante evento nesta quarta-feira (8/2) realizado no Salão Negro do Congresso Nacional para marcar os 30 dias do ataque às sedes dos Três Poderes, a senadora Soraya Thronicke (União-MS) defendeu a necessidade de o poder Legislativo estar envolvido na apuração do 8 de janeiro.









"Nós teremos que levar essa CPI com imparcialidade, com responsabilidade, mas nós não podemos nos furtar desse compromisso e deste dever", emendou a senadora, dizendo esperar o apoio do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tanto para a instauração quanto para os trabalhos da comissão.





A senadora, atuante na CPI da COVID como representante da bancada feminina do Senado, defendeu o instrumento investigativo do parlamento.

"Quando uma CPI acaba em pizza é porque os outros poderes não fizeram a parte deles. A CPI da Pandemia não terminou em pizza, aqui dentro nós fizemos o nosso dever, foi feito um relatório de excelência e foi entregue aos demais poderes", apontou a senadora, que ressaltou a importância de uma comissão para tornar público os resultados das investigações em relação aos atos golpistas.