Danilo Gentili para Nikolas: 'Precisa do aval da família Bolsonaro'

O apresentador e humorista Danilo Gentili usou as redes sociais para alfinetar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), acusado de gordofobia contra a dançarina e influenciadora digital Thaís Carla após viralizar uma notícia falsa de que ela havia sido escolhida como musa do carnaval da TV Globo (Globeleza) em 2023.

Na manhã deste domingo (5/2), Nikolas publicou uma mensagem no Twitter contendo indireta às pessoas que o criticaram por causa de uma declaração a respeito de Thaís. “Falem sobre o que quiserem, na hora que quiserem. Ninguém precisa do aval de militância para dar sua opinião”.

À tarde, Danilo retuitou a postagem de Ferreira e afirmou que ele “precisa do aval da família Bolsonaro” para opinar. “Estamos aguardando você pagar os custos do processo contra liberdade de expressão que moveu contra mim quando critiquei a sua mamata em Dubai e perdeu”.

Gentili se refere a uma viagem de Nikolas aos Emirados Árabes Unidos juntamente com a comitiva do então presidente Jair Bolsonaro, em novembro de 2021. À época, o humorista chamou o então vereador de Belo Horizonte de “vagabundo” e questionou se o governo federal estaria bancando a sua estadia no Oriente Médio.Nikolas respondeu dizendo que o apresentador era um “animal” e garantiu ter custeado a ida aos Emirados com o próprio dinheiro . "Recursos próprios. Não recebi nenhum recurso da Expo (Expo Dubai 2020). Não usei dinheiro público", disse o ex-vereador de BH em entrevista ao jornalem 16 de novembro de 2021.