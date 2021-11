Vereador de BH é chamado de 'vagabundo' pelo humorista Danilo Gentili

Nikolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro em Dubai, para a Expo 2020 (foto: Reprodução/@bolsonarosp/Instagram ) Vereador de Belo Horizonte, Nikolas Ferreira (PRTB) recebeu críticas nas redes sociais por ter viajado para os Emirados Árabes este fim de semana. O parlamentar está em Dubai para a exposição mundial Expo 2020, que começou em outubro deste ano e vai até março de 2022.









"Primeiro, que não precisa de vacina para ir para Dubai, animal. Segundo, tomei para evangelizar na Europa e Estados Unidos em janeiro. Tenta na próxima", disse Nikolas, sem mais respostas de Gentili.





"Lá vem mais um me atacar querendo biscoito: Danilo Gentili. Obrigado por confirmar que estou no caminho certo. Quanto mais distante de você, melhor pra mim", completou Nikolas.





Ainda alvo de críticas, o vereador afirmou a uma outra pessoa que não viajou a Dubai com o avião da Força Aérea Brasileira (FAB), mas sim em um voo comercial. "Fui com meus recursos. Respondido?", disse, ao ser perguntado se usou dinheiro público para ir ao Oriente Médio.





Outro parlamentar que também está em Dubai junto de Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República, e da comitiva brasileira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) se envolveu na discussão. O filho do presidente ironizou e disse que, da próxima vez, Nikolas estaria no avião presidencial.





"E o outro dizendo que você gastou dinheiro público porque veio no avião do presidente! Não veio. Mas curti a ideia, quem sabe na próxima. A propósito, nos chamem de corruptos, porra! Rolando de rir no chão, é um tal de apelar até para como gastamos nosso salário dizendo que isso é dinheiro público", tuitou o deputado.