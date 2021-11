Vereador de BH diz que pagou viagem a Dubai com recursos próprios

O vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PRTB) afirmou ao Broadcast Político que pagou com recursos próprios sua viagem a Dubai, onde acompanhou a agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro. "Recursos próprios. Não recebi nenhum recurso da Expo. Não usei dinheiro público", disse o vereador.



Bolsonaro esteve nos Emirados Árabes Unidos entre sábado e ontem, para participar da ExpoDubai 2020 e se encontrar com autoridades e investidores locais. Hoje, Bolsonaro foi a Manama, no Bahrein, e amanhã embarca para Doha, no Catar. O retorno a Brasília está previsto para a quinta-feira.



Como mostrou mais cedo a reportagem, Nikolas Ferreira foi um dos integrantes sem relação direta com o governo federal a participar da viagem do presidente a Dubai. Em vídeo publicado no dia 12, o vereador contou ter sido convidado por Bolsonaro. "(O compromisso) Faz parte da Comissão de assuntos internacionais de Belo Horizonte e juntou aí perfeitamente com o convite do presidente de acompanhar sua comitiva", afirmou.



Questionado sobre o quanto teria investido para acompanhar o presidente, Ferreira desconversou. "Não estimei ainda, dividi em várias vezes. O foco do questionamento é uso de dinheiro público, e já deixei claro que não usei. Agora, quanto eu gastei? Isso é minha vida privada", escreveu por meio de um aplicativo de mensagens ao Broadcast Político .