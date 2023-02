Nikolas Ferreira faz nova 'brincadeira' sobre acusação de gordofobia

Parlamentar zombou a caracterização da influenciadora Thais Carla: "Tiraram a beleza". (foto: Redes Sociais / Reprodução) Após ser acusado de gordofobia nas redes sociais nesse sábado (4/2), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), fez o que considerou ser uma “brincadeira”, também pela sua conta do Twitter, neste domingo (5/2). Com um filtro, Nikolas simulou bochechas largas e um queixo grande. Como legenda da foto, o parlamentar escreveu “que agora tem lugar de fala”.





A foto publicada ontem mostra a a influenciadora Thais Carla fantasiada de Globeleza. A mulher aproveitou o clima de carnaval para levantar mais um debate sobre os padrões de beleza nas redes sociais.





Falem sobre o que quiserem, na hora que quiserem. Ninguém precisa do aval de militância pra dar sua opinião. %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) February 5, 2023





Enquanto alguns afirmam que o deputado “saiu do personagem” com seu comentário, outros questionam se isso é função de um deputado.





“Para isso que você foi eleito? Qual ‘teu’ propósito com tudo isso? Levantar a bandeira da liberdade de expressão? Usar a liberdade para atacar pessoas obesas. Liberdade de expressão não te dá liberdade de ser preconceituoso”, disse uma pessoa.





Algumas pessoas na plataforma relatam que apesar de não concordar com Thais algumas vezes, o parlamentar mineiro ultrapassou os limites de um representante do povo que “ se diz homem de Deus”. Nem mesmo os apoiadores de Nikolas concordaram com sua atitude.





Confira as reações às postagens de Nikolas Ferreira (PL-MG):

NIKOLAS ,gosto muito de vc e do trabalho que vc tem feito mas, esse post não foi nada legal ! https://t.co/DvgB0wYScW %u2014 Aisha Lopes (@AishaLopes17) February 5, 2023

Eu não concordo muitas vezes com a forçação da Thaís, mais isso JAMAIS da o direito de vc vir emitir sua opinião, principalmente sendo representante do povo e ainda se dizendo homem de Deus , onde tem Deus nisso aí ? %u2014 Talita %u2B50%uFE0F (@Talitacarou) February 5, 2023

Pra isso que você foi eleito? Qual teu propósito com tudo isso? Levantar a bandeira de liberdade de expressão? Usar a liberdade pra atacar pessoas obesas. Liberdade de expressão não te dá liberdade de ser preconceituoso. %u2014 Embucetado (@kellwynsan) February 5, 2023

quanta imaturidade e falta de respeito vindo de alguém que ocupa um cargo importante, de onde deveria vir exemplo e serviço, e não uma postura chula e desserviço. %u2014 suelen (@sueelenvilaca) February 5, 2023

Redes sociais bloqueadas

Logo no início de janeiro de 2023, o deputado Nikolas Ferreira, o parlamentar mais votado do país, e outros influenciadores digitais tiveram suas contas nas redes sociais bloqueadas pela Justiça. A decisão fez com que as contas aparecessem indisponíveis no Brasil.





Treze dias depois da medida, Nikolas teve seus perfis no Instagram e Twitter liberados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) , Alexandre de Moraes. “Determino, ainda, a imposição de medida cautelar em face de Nikolas Ferreira consistente na abstenção de publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias fraudulentas (fake news) objeto da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 10 mil no caso de descumprimento”, disse o juiz em sua decisão.





Na época, o bloqueio aconteceu também por determinação de Moraes, que afirmou que o parlamentar havia atacado o processo eleitoral e incentivado os atos antidemocráticos pós a eleição do presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), em outubro de 2022.





Não há comprovação de fraudes em quaisquer eleições brasileiras realizadas desde que as urnas eletrônicas foram implementadas, em 1996.