Nikolas Ferreira é irônico em vídeo: 'Perdão por chamar uma gorda de gorda'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) publicou um vídeo com um pedido de desculpas irônico depois de atacar de forma preconceituosa a influenciadora Thais Carla, que se fantasiou de Globeleza na página dela nas redes sociais.

"Fiz uma declaração com relação a essa modelo e vim aqui pedir desculpa. Desculpa porque, poxa, a gente falha, a gente erra. E onde já se viu, onde eu estava com a minha cabeça, de dar a minha opinião. De chamar uma gorda de gorda, sabe", declarou Nikolas na filmagem.

Entenda o caso

Na sequência, Nikolas atacou a esquerda e voltou a ser irônico sobre as declarações feitas ao longo do dia. "Tem que pautar todas as minhas opiniões, quando eu falo, quando eu deixo de falar. Um deputado, em um final de semana, não pode dar opinião. Eu deveria ter tratado a obsesidade com romance e empoderamento e não como doença", disse Nikolas.

A influenciadora Thais Carla aproveitou o clima de carnaval para levantar mais um debate sobre os padrões de beleza, nas redes sociais. Em seguida, o deputado, que recentemente recuperou sua conta na plataforma, comentou a postagem zombando a caracterização: “Tiraram a beleza e ficou só o Globo”. A análise de Nikolas não foi bem vista na internet e sua atitude foi considerada gordofóbica pelo publico.

Depois de ser criticado pelos próprios eleitores, o deputado usou um filtro para simular bochechas largas e um queixo grande. Como legenda da foto, o parlamentar escreveu “que agora tem lugar de fala”.

Horas depois das manifestações preconceituosas de Nikolas Ferreira, a influenciadora perguntou, em um vídeo, para uma outra pessoa: "Qual a função do deputado federal mais votado do país?", no que ouve como resposta: "Cuidar da população, criar Projetos de Lei...". Thais interrompe a resposta e diz: "Errou. Atacar a imagem, a honra e a dignidade do Brail no Twitter".