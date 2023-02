Janja aceita convite para ser madrinha da Imperatriz Leopoldinense

Empolgada com a aproximação, a primeira-dama falou sobre a chegada dos festejos (foto: Nelson Malfacini/ Divulgação/ Imperatriz Leopoldinense)

A primeira-dama do Brasil, Janja Silva, aceitou o convite para ser madrinha da velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense nesta sexta-feira (3). A companheira do presidente Lula convidou a direção da escola para um encontro no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, a fim de estreitar laços com a agremiação. Na oportunidade, Janja aceitou o convite para ser madrinha da velha-guarda da verde, branco e ouro, mas a presença no desfile ainda depende da agenda oficial.

Empolgada com a aproximação, a primeira-dama falou sobre a chegada dos festejos. "Tire minha comida, minha água, mas não tira meu Carnaval. Ainda não sabemos como ficarão os compromissos daqui para frente, mas farei de tudo para estar na quadra, na Sapucaí e conhecer a Cidade do Samba", disse ela, em nota oficial.

O diretor de Carnaval da Imperatiz Leopoldinense, André Bonatte, agradeceu o encontro e o reconhecimento dos programas desenvolvidos pela agremiação. "Estamos muito felizes por este encontro e pela possibilidade de falarmos um pouco do nosso povo, da nossa comunidade. Os projetos sociais da Imperatriz são financiados pela própria escola e ter o reconhecimento da primeira-dama é extremamente gratificante", declarou.

A primeira-dama estreitou laços com a escola, recentemente, após ter seu look criticado pela youtuber Antonia Fontenelle, na posse de Lula. Pelos stories, Antonia comparou o visual de Janja com a escola de samba carioca. "Isso aqui é a Velha Guarda da Imperatriz Leopoldinense. Escola apática, não fede nem cheira. É a Imperatriz Leopoldinense", afirmou a youtuber.

