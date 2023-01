Janja x Jovem Pan: declaração sobre maconha vai parar na Justiça

As representantes de Janja pedem retratação pública (foto: MAURO PIMENTEL / AFP) A socióloga e primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, abriu um processo contra a Jovem Pan e a comentarista Pietra Bertolazzi por danos morais no valor de R$ 50 mil. A ação é referente a uma fala de Pietra durante um programa da emissora em setembro do ano passado. Na ocasião, a comentarista disse que Janja usava maconha.

Segundo o portal "UOL", que teve acesso ao processo, a ação corre na 1ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo e é conduzida apenas por advogadas mulheres. Além da indenização por danos morais, as representantes de Janja pedem retratação pública, retirada do vídeo que contém a ofensa das redes sociais e pagamento das custas processuais e despesas com advogados de 20% sobre o valor da causa.

O juiz Cassio Pereira Brisola, do TJSP, deu 15 dias de prazo para que Pietra Bertolazzi e a Jovem Pan apresentem defesa.