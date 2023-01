Janja sobre invasores: 'Roubaram até minha agenda do Banco do Brasil'

Janja postou duas fotos ao lado de Tarciana Medeiros. Ela é a primeira mulher a presidir o Banco do Brasil (foto: Claudio Kbene/PR) A primeira-dama Janja da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (20/1), que os golpistas, que invadiram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF), além de depredarem o seu gabinete também roubaram uma agenda que ela tinha ganhado do Banco do Brasil.

“Os vândalos e ladrões que invadiram o Planalto e roubaram até a agenda do Banco do Brasil que eu tinha ganhado durante a transição! Hoje, a presidenta do BB, Tarciana Medeiros, me presenteou com uma nova. Gentileza e parceria para superarmos o ódio e o desrespeito”, escreveu a primeira dama.





Janja postou duas fotos ao lado de Tarciana Medeiros. Ela é a primeira mulher a presidir o Banco do Brasil.