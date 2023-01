Múcio diz que não se arrepende de chamar acampamentos de 'democráticos'

Múcio vem sendo criticado por ter defendido uma solução negociada para desmobilizar os acampamentos de bolsonaristas radicais em frente aos quartéis (foto: Ed Alves/CB/D.A.Press)









Múcio vem sendo criticado por ter defendido uma solução negociada para desmobilizar os acampamentos de bolsonaristas radicais em frente aos quartéis. Ao assumir a pasta, ele chegou a dizer que os acampamentos eram "uma demonstração da democracia" e afirmou que tinha amigos e parentes participando das manifestações.





O ministro da Defesa afirmou hoje não se arrepender pela caracterização democrática do grupo. “Não, não me arrependo porque eu vim para negociar. Não podia negociar com você e a priori criar um pré-julgamento. Não me arrependo”, reforçou.





Múcio disse ainda acreditar não haver tido envolvimento das Forças nos atos terroristas. “Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas, mas se algum elemento individualmente teve a sua participação ele vai responder como cidadão.”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu-se com o comando das Forças Armadas no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (20/1). Após o encontro, o ministro da Defesa, José Múcio, ao conversar com a imprensa, negou ter tratado sobre os ataques terroristas ocorridos no 8 de janeiro.