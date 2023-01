Ibaneis sobre operação de busca e apreensão: 'Inesperado'

A operação foi solicitada pelo Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes (foto: AGÊNCIA BRASIL/REPRODUÇÃO)









Para a defesa, a operação foi inesperada porque “o governador sempre agiu de maneira colaborativa em relação à apuração dos fatos em referência”. Mesmo assim, os advogados dizem que a busca “certamente será a prova definitiva da inocência do chefe do Executivo do Distrito Federal”.





Agentes da Polícia Federal e integrantes da Procuradoria-Geral da República (PGR), órgão que solicitou a operação, chegaram nos locais por volta das 14h. O objetivo é buscar e apreender qualquer evidência que indique se Ibaneis teve responsabilidade, de maneira ativa ou por omissão, pelas falhas na Segurança Pública do Distrito Federal durante os atos golpistas de 8 de janeiro — atentado que provocou o afastamento de Ibaneis do Governo do Distrito Federal (GDF) em 9 de janeiro.





A operação foi solicitada pelo Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. O objetivo é apurar informações sobre os atos golpistas ocorridos no dia 8 de janeiro — atentado criminoso contra as sedes dos Três Poderes que levou ao afastamento de Ibaneis do Governo do Distrito Federal (GDF).





Veja na íntegra a nota da defesa:





"Os Advogados Alberto Toron e Cleber Lopes, que fazem a defesa do Governador Ibaneis Rocha, consideram que a busca determinada na sua residência e seu antigo escritório, embora inesperada, posto que o Governador sempre agiu de maneira colaborativa em relação à apuração dos fatos em referência, certamente será a prova definitiva da inocência do chefe do executivo do Distrito Federal."

A defesa do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), composta pelos advogados Alberto Toron e Cleber Lopes, disse que a operação de busca e apreensão na casa e no escritório de advocacia do emedebista, que está em curso na tarde desta sexta-feira (20/1), foi “inesperada”.