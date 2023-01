Eduardo Bolsonaro: 'Já tem muito picanheiro arrependido?'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) acompanhado do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Eduardo Bolsonaro/Twitter/Reprodução)

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a usar as redes sociais para criticar o atual chefe do Executivo nacional, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que esta prestes a completar um mês de mandato. “Já tem muito picanheiro arrependido?”, escreveu em seu perfil oficial no Twitter na noite deste sábado (28/1).