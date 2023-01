Veja como é o condomínio onde Bolsonaro está hospedado nos EUA

O imóvel está localizado em um condomínio na região turística de Kissimmee, onde estão os parques temáticos da Disney e Universal (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO) Viajando pelos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está hospedado na casa do ex-lutador de MMA José Aldo na Flórida





O espaço tem equipe de apoio 24 horas, piscina comunitária, quadras de tênis, academia e transporte gratuito para os parques.





A casa conta com oito quartos e cinco banheiros, além de cozinha ampla, quartos com decoração temática do Mickey Mouse, salão de jogos e uma sala privativa de cinema.





A casa está disponível para aluguel em uma plataforma online por valores a partir de US$ 519 a diária (cerca de R$ 2.600, sem contar impostos e taxas que podem fazer o valor quase dobrar), mas foi cedida pelo ex-lutador, que apoiou Bolsonaro na eleição de 2022.