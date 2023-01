Marília Campos ironiza após cobrança de obras: 'Pede para São Pedro'

Marília Campos deu resposta polêmica para seguidor (foto: ALMG/REPRODUÇÃO) A prefeitura de Contagem, Marília Campos (PT), acabou virando alvo de críticas nas redes sociais depois de responder um seguidor que cobrava obras em um dos bairros de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





No post, a prefeita compartilhou que vem se exercitando mais. "Encerro bem a semana. A minha agenda é diária na academia. Meu personal, Rafael, não dá moleza. Me estimula e não concilia com a minha preguiça. Estou bem e com um pouquinho mais de dieta ajustei o meu peso. Saio da malhação mais animada , relaxada e com ela durmo bem melhor. Vida equilibrada e saudável. E só ter vontade e disciplina", contou Marília.





Em resposta à postagem, um seguidor e morador de Contagem cobrou que a chefe do Executivo municipal se atentasse à situação das ruas do bairro Riacho, já que segundo ele, estão "cheias de buraco". O seguidor ainda pediu para que a prefeita também colocasse um quebra-molas na avenida Rio Volga.





Acontece, que ao responder o morador de Contagem, a prefeita postou: "pede para São Pedro a estiagem das chuvas". Dando a entender, que não fazia as obras por conta do clima.





A resposta não foi bem-vinda pelos seguidores da prefeita.