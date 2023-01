Lula recebe telefonema de Emmanuel Macron sobre 'governança global'

Lula e Macron discorreram sobre esforços para combater a grande ameaça representada pela mudança do clima (foto: LUIS ROBAYO/ BENOIT TESSIER / AFP) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu um telefonema de seu homólogo francês, Emmanuel Macron, nesta quinta-feira (26/1). A conversa iniciou às 12h, pelo horário de Brasília, e teve duração de aproximadamente uma hora, onde os dois abordaram a Parceria Estratégica bilateral e temas regionais e aspectos da governança global.





Por isso, Lula citou a Cúpula dos Países Amazônicos e também comentou sobre a importância da França, "único país europeu a compartilhar desse bioma, por meio da Guiana Francesa". Do mesmo modo, Macron reiterou convite para que o Brasil participe do "One Forest Summit", que França e Gabão sediarão em Libreville, no início de março.





“Ao tratar de temas da governança global, concordaram sobre a importância da readequação da arquitetura financeira internacional como instrumento de financiamento da transição climática e de combate à fome e à desigualdade. Foi lembrado que Índia e Brasil, que ocupam a presidência do G-20 neste ano e no próximo, terão papel central nesse debate”, diz o comunicado.



Lula convidou Macron para uma visita ao Brasil , onde ele poderá conhecer o estaleiro em Itaguaí (RJ). Este é o lugar que são construídos os submarinos convencionais e o submarino a propulsão nuclear fruto da cooperação bilateral.





Além disso, também discorreram sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. O brasileiro destacou que líderes globais se unam para um maior engajamento, no âmbito da ONU e de um "G20 político".