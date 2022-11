Macron comemora 'volta do Brasil' nas discussões sobre a Amazônia com Lula

Lula e Macron vem se entendendo sobre a pauta da Amazônia (foto: Ricardo Stuckert/PT)

O presidente francês, Emmanuel Macron, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (17/11), para apoiar a proposta feita pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de organizar na Amazônia a conferência da ONU sobre o clima em 2025."Gostaria muito de ter uma COP na Amazônia, assim apoio plenamente esta iniciativa do presidente Lula",disse. "Apoio a volta do Brasil a uma estratégia amazônica. Nós precisamos", acrescentou Macron.