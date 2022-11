Reginaldo sobre teto de gastos: 'Compromisso com o que foi contratado'

Questionado pela GloboNews, o líder do PT na Câmara disse que Lula usa 'uma linguagem de argumentação' (foto: Marina Ramos/ Câmara dos Deputados ) GloboNews, o líder do PT na Câmara disse que Lula usa “uma linguagem de argumentação”. O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) comentou a declaração do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o teto de gastos. Questionado pelao líder do PT na Câmara disse que Lula usa “uma linguagem de argumentação”.





"É evidente que nós temos que reafirmar o compromisso que foi contratado nas urnas. É possível combinar a questão fiscal com as metas sociais”, disse. “Quem furou o teto foi Paulo Guedes, Jair Bolsonaro”, seguiu.





No dia seguinte à entrega da minuta da PEC pela equipe de Transição ao Congresso, Lula afirmou que “não adianta ficar pensando só em responsabilidade fiscal” e afirmou que quando se fala em teto de gastos se tira dinheiro “da saúde, da educação e da cultura”.

“Quando você coloca uma coisa chamada teto de gastos, tudo o que acontece é você tirar dinheiro da saúde, da educação, da cultura”, disse. “Você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social e você não tira um centavo do sistema financeiro (…). Se eu falar isso, vai cair a bolsa, o dólar vai aumentar, paciência… o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas por conta do especuladores que vivem especulando todo santo dia”, seguiu o presidente eleito.





O texto preliminar da PEC da Transição prevê R$ 175 bilhões fora do teto e sem prazo definido e também a possibilidade de ampliar despesas quando houver receitas extras. Com isso, o impacto da PEC poderá ser ainda maior e atingir R$ 198 bilhões fora do teto de gastos.