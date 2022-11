Janones: Bolsonaro pagou R$ 4,7 milhões em bandeiras para o 7 de Setembro

Janones foi escolhido por Geraldo Alckimin (PSB) para integrar o grupo técnico de Comunicação Social (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)





Janones foi escolhido pelo futuro vice-presidente Geraldo Alckimin (PSB), coordenador da equipe de transição de Lula. O deputado mineiro, integrante do grupo técnico de Comunicação Social , também fez um ataque direto a Bolsonaro em outra publicação no Twitter.

"Bolsonaro é um ladrão! Passou 4 anos roubando o dinheiro do povo e escondendo a sujeira debaixo do tapete! Estamos levantando todos os seus crimes para que o presidente Lula possa decretar o revogaço na comunicação e expô-lo pro mundo! Esse bandido irá pra cadeia! Escrevam isso", afirmou.

Primeira descoberta nossa aqui na transição: quem paga a bandeira dos "patriotas" somos nós! Foram 4,7 milhões de reais, pagos com dinheiros dos seus impostos para a farra do 7 de setembro. Uma loja no Brás abocanhou a maior fatia desses milhões para distribuir bandeiras. %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) November 17, 2022

