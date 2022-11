Janones: redes sociais serão complemento para comunicação social de Lula

Para Janones, as redes sociais serão um complemento à política de comunicação social. (foto: Ricardo Stuckert/Divulgacao)

Integrante da equipe de Comunicação da transição de governos, o deputado mineiro André Janones (Avante), que coordenou as redes sociais do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante campanha, afirmou, nesta quarta-feira (16/11), que o compromisso do grupo é estruturar uma estratégia para as redes sociais e para todo o governo.