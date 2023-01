Após ataque, gabinete do PT na Câmara voltará a funcionar na segunda (30)

O Partido dos Trabalhadores (PT) vai reinauguar, na segunda-feira (30/1), o gabinete da liderança da legenda na Câmara dos Deputados. O espaço foi destruído em meio à invasão golpista que tomou o Congresso Nacional no dia 8 deste mês. A data de reabertura das portas do local foi anunciada nesta quinta-feira (26). A ideia é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, filiado aos quadros petistas, participe do evento.Imagens obtidas pelono dia seguinte à ação dos vândalos mostraram vidraças quebradas, computadores danificados, gavetas reviradas e papéis espalhados . Parte dos extremistas tentou, inclusive, atear fogo no ambiente.Quadros com retratos de figuras importantes do PT e uma bandeira do partido foram queimados. A Polícia Federal (PF) chegou a coletar as digitais presentes nos objetos danificados a fim de tentar identificar os responsáveis pelo quebra-quebra."Foi um absurdo. Um desrespeito total. Além deles serem responsabilizados criminalmente, têm de indenizar. Tem de identificar todos os que participaram desses atos terroristas e criminosos. Eles precisam ressarcir o erário", disse, à época, o líder do partido na Câmara, Reginaldo Lopes (MG).Dados preliminares da Câmara apontam que a Casa sofreu prejuízo de aproximadamente R$ 3 milhões por causa da ação dos radicais. No Senado, o rombo gira em torno de R$ 4 milhões.Os congressistas da próxima legislatura vão tomar posse no dia 1° de fevereiro. Os petistas vão apoiar Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para o comando do Senado.