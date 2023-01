Bloqueio de contas de Nikolas, influenciadora e Monark dividem a internet

Os nomes 'Monark' e 'Nikolas' ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter. (foto: Nikolas Ferreira / Reprodução Instagram / Flow / Divulgação / Reprodução)

Entenda: Nikolas, Monark e influencer bolsonarista têm redes sociais bloqueadas Na rede social, uma conta pode ficar fora do ar por dois motivos: ferir as regras da plataforma - então a conta é “suspensa” - e decisão da Justiça, que é a conta “retida”. Além do perfil do apresentador e do deputado federal eleito, a conta da blogueira bolsonarista Bárbara Destefani, conhecida pelo perfil ‘Te atualizei’, também foi bloqueada. As contas foram retiras por decisão da Justiça, conforme o Twitter.





"Contas retidas.. O que eles têm em comum? Opositores ao governo. Onde está a Democracia?", comentou um usuário. "É incrível como a censura e o abuso de poder estão sendo normalizados no Brasil".



A censura está solta no Brasil! Comas de Nikolas Ferreira e Bárbara te atualizei bloqueadas a pedido do Xandão. Quanto o bandido do André janones faz é falando que quiser. Ódio do bem!! #CensuraNão %u2014 Rafael Ribeiro %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC14 (@Assis7L) January 13, 2023 Assim q Hitler assumiu, logo achou uma desculpa pra sair prendendo toda sua oposição. Qualquer semelhança hj é só coincidência.

"Eu sou um parlamentar que não posso falar. Impressionante que não calam outros deputados que falam mentiras, como, por exemplo, o [André] Janones (Avante-MG), que pregam fake news e que pregam inclusive guerra civil", reclamou o político.

O vídeo foi compartilhado no Twitter por apoiadores de Nikolas pedindo que a Justiça libere as redes sociais do deputado. Conta do @nikolas_dm foi bloqueada, então @camaradeputados, @ArthurLira_, vai continuar essa censura de parlamentares até quando? pic.twitter.com/gR3hEUjsuH %u2014 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7Alex Andrade%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@alexolode) January 13, 2023





Os nomes ‘Monark’ e ‘Nikolas’ ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter. A frase “Grande dia” também entrou para trending topics, lista de tópicos em alta da plataforma, com postagens comemorando a retenção das contas deles.



"Perceberam o ar mais limpo??? Nikolas, Monark e TeAtualizei banidas das redes sociais!! E é só o começo, vem mais limpa por aí! GRANDE DIA!! Dia de sorte!! Chorem mais, facistas imundos!", publicou um usuário.



Além de Monark e Te Atualizei, Nikolas chupetinha tb caiu



Grande dia



Sexta-feira 13 pic.twitter.com/Am6A1nHb4F %u2014 %uD83D%uDEA9%uD83D%uDEA9Paulo Garcia - 13%uD83D%uDEA9%uD83D%uDEA9%u26AB%uFE0F%uD83D%uDD34 (@PauloHNGarcia) January 13, 2023 Vim aqui pra te atualizar que o te atualizei não vai mais atualizar fake news do bozo por um bom tempo. GRANDE DIA %uD83D%uDC4D pic.twitter.com/i20ptKiT6m %u2014 Walderlei %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@Walderlei) January 13, 2023 Eu hoje com o GRANDE DIA do Monark pic.twitter.com/8ezZ2GrlH7 %u2014 Daniel Garcia (@ex_Anituber) January 13, 2023







Perfis dos extremistas Monark e Nikolas Ferreira foram retirados do twitter

Grande dia pic.twitter.com/stTEDShPZo %u2014 CrisTeza (@Criss_Lopes_) January 13, 2023 A choradeira com o Xandão vai ser grande...



Já era pra "terraplanista" do "te atualizei".



Grande dia! pic.twitter.com/iEysZDkQCz %u2014 Cristiano Sordi Schiavi (@CristianoSordi) January 13, 2023 Em tom de "meme", pefis agradeceram o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (STE) e ministro de Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes pelos "mimos". O jurista foi apelidado de "Xandão" e recebeu edit com música de Lady Gaga.

A frase 'Obrigada, Xandão' ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter na noite desta sexta-feira.

