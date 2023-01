Para PF, Ibaneis nega responsabilidade por atos terroristas

Ibaneis negou envolvimento com ataques terroristas (foto: Renato Alves/ Agência Brasília)









“Espero ter deixado claro que não tive qualquer envolvimento, seja por ação ou por omissão, com os fatos ocorridos no domingo (8/1)”, declarou o governador afastado, com exclusividade.





Ibaneis Rocha foi afastado do cargo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após a Polícia Militar do DF falhar na segurança dos prédios do Congresso, Planalto e STF. Todos esses locais foram atacados por terroristas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.









Inquérito





Na manhã desta sexta (13/1), enquanto Ibaneis dava depoimento na PF, o ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal (STF), abriu um novo inquérito contra o governador afastado. Além de abrir investigação contra o emedebista, Moraes vai apurar a possível omissão do ex-secretário de Segurança do DF Anderson Torres nos atos de vandalismo na praça dos três Poderes. Antes de assumir a pasta no Buriti, Torres foi ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL). A decisão da abertura de inquérito contra Ibaneis e Torres foi publicada no Diário de Justiça, nesta sexta-feira (13/1).

Na manhã desta sexta-feira (13/1), o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, depôs por mais de duas horas na sede da Polícia Federal, em Brasília. Ao Correio, ele disse que respondeu todos os questionamentos e classificou o depoimento como “excelente”. Ibaneis entrou e saiu pela garagem do edifício, sem falar com a imprensa.