Soraya Thronicke sobre ataque terrorista: 'Não se brinca com a democracia'

Soraya já foi bolsonarista e rompeu laços com o ex-presidente depois da CPI da COVID (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)



Ela apoiou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que, nesta sexta-feira (13/1), entregou ao



Ela apoiou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que, nesta sexta-feira (13/1), entregou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma representação com os nomes dos bolsonaristas golpistas que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.







Pacheco a Aras: povo não deve pagar por danos feitos por extremistas Para Soraya, “não se brinca com a democracia”. “Quem foi iludido e usado por líderes que pretendiam derrubar o sistema atual, vai amargar sozinho, sem nenhum ato de empatia por parte desses líderes. Não gosto de dizer isso, é chato, eu sei, mas… Nós avisamos!”, escreveu a senadora.





Soraya já foi apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Depois de sua participação na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, acabou rompendo laços com o ex-chefe do Executivo federal.













A senadora Soraya Thornicke (União Brasil) se posicionou contra os ataques feitos por bolsonaristas extremistas ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF).