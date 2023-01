Lula é o queridinho entre os participantes que se posicionam no BBB 23

Lula tem sido unanimidade entre os participantes do BBB 23 (foto: Sergio Lima / AFP)

Todo o ano é a mesma coisa. Sempre que os participantes do Big Brother Brasil (Globo) são revelados, as pessoas já começam a pesquisar a preferência política de cada candidato. E na edição de 2023 não foi diferente. Dentre os competidores que se posicionam politicamente, Lula (PT) é o queridinho.









Entre os eleitores estão o ator Gabriel Santana e a cantora Aline Wirley. Ambos têm imagens de apoio ao agora presidente do Brasil em suas redes sociais.





Outro participante do reality que não esconde o partido que mais gosta é o médico Fred Nicácio, com uma foto com Lula em seu perfil.





Já o caso do ex-Casa de Vidro Gabriel Tavares é curioso . No início de sua aparição, o público começou a pesquisar e descobriu que Renan Bolsonaro, filho do ex-mandatário, o seguia. Para despistar qualquer motivo de cancelamento, o modelo fez questão de dizer que não sabia o motivo e até fez o "L" para o público.





A web também foi atrás das preferências políticas da jogadora de vôlei Key Alves e descobriu uma suposta foto que ela teria compartilhado em seus stories. Nela, exaltava uma manifestação a favor de Bolsonaro em 2022. Porém, há quem diga ser fake e que, na realidade, ela é eleitora de Lula.