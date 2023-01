Hang diz que torce pelo governo Lula: ''Temos um presidente novo''

Hang critica atos golpistas e diz que torce pelo governo Lula (foto: Reprodução/Twitter)

Apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o empresário Luciano Hang publicou, nesta quarta-feira (11/1), um vídeo em que declara que estará junto ao novo governo para acabar com o discurso de ódio. Sobre os atos golpistas de 8 de janeiro na Esplanada dos Ministérios, Luciano afirma que "jamais apoiou ou apoiaria atos de violência e vandalismo".





"Não podemos aceitar o que foi feito, é preciso que os culpados sejam identificados e punidos dentro da lei", acrescenta. Além disso, Luciano Hang surpreende ao declarar que: "Temos um presidente novo, temos um governo novo. Vamos torcer para o piloto, que faça uma ótima viagem. Até eu estou dentro do mesmo avião".





O vídeo, que foi compartilhado nas redes sociais, gerou divergências de opiniões, uma vez que o empresário chegou a realizar uma doação de R$ 1,02 milhão à campanha de Bolsonaro e esteve presente nas comemorações de 7 de Setembro. Na época, Luciano disse em nota que "Estamos vivendo um momento muito importante para o nosso país".





Luciano, está inclusive com suas redes sociais bloqueadas desde agosto de 2022, após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre Moraes, que na época afirmou que empresários, incluindo Hang, teriam compartilhado mensagens golpistas em grupos do WhatsApp, o que levou o STF a iniciar uma investigação que ainda está tramitando.