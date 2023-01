Jair Renan Bolsonaro para Gabriel do BBB23: 'Você me seguia, mas se vendeu'

Renan seguia Gabriel nas redes sociais, mas Gabriel diz que não sabia do fato (foto: Reprodução/Redes Sociais) A edição de 2023 do BBB (Big Brother Brasil) ainda nem começou, mas já está dando o que falar nas redes sociais com a 'Casa de Vidro', instalada no shopping Via Parque, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um dos comentaristas nas redes do reality show, que retorna às telinhas na próxima segunda-feira (16/1), é o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Renan.









Ontem, ao ser questionado, Gabriel disse que não sabia porque Renan seguia ele e alegou que não o seguia de volta.





Com a repercussão do assunto, Jair Renan foi às redes comentar o assunto: "Você me seguia, mas se vendeu! A pergunta é, sofá do Boninho... Quanto custou para você ou o que custou?", questionou o filho do ex-presidente em uma publicação nas redes sociais.