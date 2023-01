Pacheco a Aras: povo não deve pagar por danos feitos por extremistas

Durante a conversa, Pacheco destacou que medidas devem ser tomadas contra os terroristas porque, segundo ele, “não é justo que o povo brasileiro pague pelos danos cometidos por uma minoria extremista”.









O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entregou, nesta sexta-feira (13/1), ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma representação com os nomes dos bolsonaristas golpistas que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.





Pacheco cobra investigação sobre atos terroristas em Brasília (foto: Redes Sociais/Reprodução)

"Nosso desejo é que haja empenho de todo o Ministério Público Federal, desde o procurador da República até todas as instâncias nos estados para atuar em repreensão a esses fatos, e evitarmos que outros fatos como esse possam acontecer a partir de algum sentimento de impunidade que possa surgir", disse Pacheco ao entregar o documento.



O presidente do Senado avalia ainda que as punições, na forma da lei, desestimulam a hipótese de, futuramente, ocorrer atos semelhantes aos do dia 8 deste mês.

Documento explica invasão

Na reunião, na sede da Procuradoria-Geral da República (PGR), foram repassadas as informações levantadas pelas polícias legislativas, que prenderam em flagrante 44 pessoas, sobre a ação dos que participaram dos ataques ao Congresso.

No documento, há o detalhamento das armas utilizadas nos ataques e o levantamento ainda preliminar dos prejuízos causados à estrutura e ao mobiliário do Congresso.

Augusto Aras recebeu a representação, que será mantida em sigilo, e garantiu que busca a apuração e identificação dos responsáveis.



"Este procurador-geral constituiu grupos de trabalho para a identificação da autoria e da materialidade dos fatos ilícitos cometidos, sejam aqueles meramente danosos, ou aqueles preparatórios e com sublevação do regime adotarmos providências imediatas", afirmou.



Aras afirmou ainda que, até o início da próxima semana, deve mover uma ação penal e ações cautelares contra aqueles que já foram identificados.