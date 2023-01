Ibaneis presta depoimento sobre omissão do Governo do DF em atos golpistas

O governador foi afastado por 90 dias por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes (foto: José Cruz/Agência Brasil)

O governador afastado do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) presta depoimento na manhã desta sexta (13/1) na Polícia Federal no âmbito da investigação aberta sobre as falhas de segurança durante os atos golpistas do domingo (8/1).



Ibaneis foi afastado por 90 dias do cargo por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.





Na decisão, o ministro lista os motivos do afastamento. Entre eles, a "omissão e conivência" do governador com os atos golpistas que resultou na "ausência do necessário policiamento" da Polícia Militar do DF, a autorização para a entrada de ônibus de manifestantes em Brasília e a "total inércia no encerramento do acampamento criminoso na frente do QG do Exército".

Na quarta (11/1), a defesa de Ibaneis encaminhou um memorial ao ministro Alexandre de Moraes e se colocou à disposição do ministro.



No documento, os advogados do governador afastado afirmam que o plano de ações de segurança pública para o domingo (8/1) foi sabotado, e que isso permitiu a invasão de golpistas às sedes dos Três Poderes.



Segundo um memorial, havia um "protocolo de ações integradas, previamente elaborado com a finalidade de promover ações de segurança pública", e Ibaneis "confiou na sua execução, ainda com mais razão quando obteve informações de que tudo transcorria de maneira absolutamente tranquila e pacífica".