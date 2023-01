ABC ou Beyoncé? Flávio Dino esclarece quem vai ser processado

Ministro entrou na brincadeira e também usou as redes sociais para falar sobre o 'meme' (foto: Ricardo Stuckert/PR)









“Não há nenhuma posição apriorística e política no sentido de investigar A, B ou C ou deixar de investigar A, B ou C. Não há orientação política nenhuma”, disse o ministro durante entrevista.





Acontece, que ao falar A, B ou C, a fonética das palavras acabaram se confundindo com Beyoncé.





Depois que a brincadeira se tornou viral, Dino foi às redes sociais se explicar.“Venho a público esclarecer que não há, nem haverá, qualquer investigação sobre a participação da Beyoncé em atos antidemocráticos”, brincou.



Venho a público esclarecer que não há, nem haverá, qualquer investigação sobre a participação da Beyoncé em atos antidemocráticos %uD83D%uDE02%uD83D%uDE07 pic.twitter.com/iUcyZRgTp8 %u2014 Flávio Dino %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@FlavioDino) January 13, 2023



Após uma entrevista coletiva, em que explicou as ações tomadas pelo Ministério da Justiça contra os extremistas bolsonaristas que invadiram as sedes dos Três Poderes no último domingo (8/1), o chefe da pasta, Flávio Dino, precisou usar as redes sociais para anunciar que a cantora Beyoncé não será investigada.