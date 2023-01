Golpistas presos recebem vacina contra COVID-19

Golpistas invadiram prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal em Brasília, no domingo (8/1) (foto: Sergio Lima / AFP)

Os atos golpistas que destruíram prédios de instituições democráticas em Brasília, no último domingo (8/1), levou a prisão de aproximadamente 1.200 bolsonaristas extremistas, sob determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Detidos na superintendência da Polícia Federal, cerca de 700 deles chegaram a receber a vacina contra COVID-19.





Além da vacina, os bolsonaristas também receberam um colchão para dormirem e também um kit de higiene pessoal, com sabonete, creme dental e escova. Para as mulheres, também foi distribuído absorventes. Eles também terão direito a um “banho de sol” por dia.





Confronto com a Polícia

Manifestantes vestidos de verde e amarelo entraram em confronto com a polícia. Cerca de 100 ônibus com quase 4 mil pessoas saíram de acampamentos em frente ao "QG do Exército".





Imagens do local mostraram que um veículo da Força Nacional caiu no espelho d'água do quartel.





Desde o fim das eleições presidenciais, em 30 de outubro, apoiadores extremistas protestam contra o resultado das urnas e demandam intervenção militar em todo o país.





Com a posse do presidente Lula, o acampamento dos aliados do ex-presidente em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, foi se esvaziando aos poucos.





Na última semana, em torno de 200 pessoas permaneciam no local. Com a chegada dos ônibus, as manifestações voltaram a se tornar uma preocupação para o novo governo.