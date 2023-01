Diretor-geral da Polícia Civil determina 'estado de prontidão' em Brasília

Delegado-Geral da Polícia Civil, Robson Cândido (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) O Delegado-Geral da Polícia Civil, Robson Cândido, determinou que os gestores da corporação permaneçam em estado de prontidão operacional a partir desta quarta-feira (11/1). A medida prevê que os policiais sejam convocados para trabalhar a qualquer momento.

Atos golpistas

Após a depredação das sedes dos três poderes da República no último domingo (8/1) e da prisão de 1,5 mil extremistas apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, circula nas redes bolsonaristas uma convocação para novas manifestações golpistas, nesta quarta-feira (11/1), em todas as capitais do país.

O banner compartilhado nas redes diz que o ato será “pela retomada do poder” e promete que será "gigante". Na imagem também estão indicados os locais em cada uma das capitais para a reunião dos extremistas.

Em Brasília, o local marcado é a Esplanada dos Ministérios, que voltou a ser aberta na terça-feira (10/1) e fechou novamente nesta quarta (11/1). Em São Paulo (SP), a reunião deve ocorrer na Avenida Paulista e no Rio de Janeiro (RJ), na Praia de Copacabana. Todas as manifestações estão marcadas para iniciar às 18h.