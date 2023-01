Lula divulga foto de reunião com Tarcisio: 'Trabalhar com todos'

O encontro é simbólico, já que Tarcísio foi ministro durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e se elegeu neste ano (foto: Ricardo Stuckert/EM/DAPRESS)





Nas redes sociais, Lula postou uma foto cumprimentando o governador. “Na campanha, falei que respeitaria e trabalharia com todos os governadores, pelo bem do Brasil. É o que estamos fazendo”, escreveu o presidente.





O governador de São Paulo já demonstrou querer dialogo com o presidente. Na segunda-feira (9/1), um dia depois do ataque terrorista feito por bolsonaristas no Congresso Nacional, Tarcisio discursou na reunião com os representantes de estados com o governo e falou sobre “gestos” de união.





Durante sua fala, o bolsonarista defendeu a democracia e o diálogo para evitar que novas ações deste tipo ocorram.









O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em uma agenda fechada no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (11/1).